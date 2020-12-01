泰國總理巴育住陸軍宅第案2日宣判　如屬違法將需下台

泰國憲法法院將在12月2日宣判總理巴育（Prayut Chan-o-cha）2014年卸任陸軍總司令後依然居住在陸軍宅第的行為是否違法。泰國傳媒12月1日報道，若果巴育獲裁定違法，他的任期會終止，泰國政府內閣也要重組。

泰國媒體The Nation報道，若然法院宣判巴育違法，巴育將立即失去他的總理職位，且根據憲法不能擔任政府公職2年，其他內閣成員則會變成看守部長，等待新任總理任命新內閣。報道也提到，法律沒有禁止被定罪的總理擔任看守職位，只是泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）表示，巴育傾向不會這樣做。

法院外加強保安

《曼谷郵報》（Bangkok Post）12月1日指，反政府示威者已表明有意於12月2日在法院外示威，警方會加強現場的保安工作。巴育在2014年5月22日帶領軍方發動政變，推翻政府，他在同年9月30日卸任陸軍總司令。

由為泰黨帶領的反對派國會議員3月9日透過國會主席川立派（Chuan Leekpai）向憲法法院請願。根據請願內容，為泰黨指控巴育卸任陸軍總司令後住在曼谷的陸軍宅第，涉及利益衝突。

《曼谷郵報》提及，軍方曾解釋，巴育所住的宅第不是向軍方高層提供的福利，它早在2012年已轉為招待外賓的地方。軍方亦稱，巴育基於安全理由，需要住在涉事宅第中。

巴育11月30日表示，他會等待法院裁決並尊重結果。他強調，他從來沒有以權謀私。