美國大選2020｜特朗普入稟威斯康星州最高法院　挑戰選舉結果

美聯社12月2日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）陣營12月1日入稟威斯康星州（Wisconsin）最高法院，挑戰總統選舉結果，該陣營認為該州有數以十萬張的選票應該判為無效。

威斯康星州剛在11月30日確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在該州勝出，較特朗普多約2.7萬票，意味拜登將可獲10張選舉人票，引來特朗普陣營反對，特朗普方面要求威斯康星州最高法院直接處理此案，而不是由較低一級法院先行處理。

威斯康星州11月30日已確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在該州勝出，圖為拜登11月25日在特拉華州的感恩節演說（Getty）

特朗普團隊發表聲明表示，今天的訴訟包括4宗有明顯證據顯示不法的事件，包括非法更改缺席選票的信封、點算沒有提交必要申請的選票、忽視對「無限期監禁」的非法指控，以及存在名為「Democracy in the Park」的非法投票活動。路透社報道，該團隊質疑有多達221,323張缺席投票為不當投票。

威斯康星州最高法院發言人證實，已經收到有關文件，法院未有回應是否同意處理此案。

自拜登宣布自己勝選後，特朗普多次表明不同意結果，並在多州發起訴訟挑戰選舉結果，如賓夕法尼亞、亞利桑那州等，但大多已遭駁回。

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