醫生指拜登足部輕微骨折　特朗普祝早日康復

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的醫生11月29日公布了拜登CT掃描的結果，稱拜登的右腳的腳掌中部位置有細微骨折，「未來數周時間可能將需要穿步行靴走路」。

圖為11月29日，美國候任總統拜登的車隊抵達特拉華州的紐瓦克（Newark），在特拉華州骨科專科醫生那裏接受治療。（AP）

拜登28日與愛犬「Major」玩耍期間不慎滑倒，扭傷足踝。據美國有線新聞網絡（CNN）報道，拜登的醫生在11月29日發表聲明稱，拜登右腳的腳掌中部有細微骨折，「未來數周時間可能將需要穿步行靴走路」。

拜登醫生奧康納（Kevin O'Connor）29日稱，最初的X光檢查沒有顯示任何明顯的骨折，但拜登的臨床檢查需要更詳細的成像。

隨後的CT掃描證實，拜登的外側和中間楔形骨有細微骨折，也就是在足中部，「預計拜登可能需要穿幾個星期的步行靴」。

當地時間11月29日晚上，美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上寫道:「（祝）早日康復！」

在競選期間，拜登的競選團隊公布了拜登的病史概要，拜登身體健康，適合當總統。而在2019年公開有關拜登健康狀況的3頁醫學摘要中，醫生曾表示拜登「健康且精力充沛」。

現年78歲的拜登2021年正式入主白宮，將成為美國歷史上年齡最大的總統。