【中美關係】美國務院斥中國公然違反向朝鮮實施制裁責任

路透社12月1日報道，美國國務院批評中國公然違反對朝鮮實施國際制裁的責任。美方又稱已懸紅最高500萬美元（約3,900萬港元）收集有關朝鮮逃避制裁的情報。

美國國務院負責對朝鮮事務的副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）指控中國尋求解除一個目標為推動朝鮮放棄核武的聯合國制裁，他警告稱美方或會以向中方個人及企業實施新制裁作為回應。

圖為美國國務院負責對朝鮮事務的副助理國務卿黃之瀚（圖中戴紅色領帶者）2020年2月訪問首爾時遭媒體包圍（美國國務院網站）

黃之瀚稱，中國違反聯合國的制裁，包括收容最少2萬名朝鮮工人，接待最少20多名與平壤大殺傷力武器計劃或銀行有關的朝鮮代表。美方又稱在過去一年，曾555次觀察到船隻從朝鮮運送違禁煤炭或其他受制裁的貨物到中國，他稱「在這些場合裏沒有一次......中國政府部門去阻止這些違禁入口。」

他稱，中國正愈來愈頻繁地容許中方企業與朝鮮貿易，涉及眾多種類的受制裁貨物包括海鮮、紡織品、鋼鐵等，「他們尋求恢復與朝鮮的貿易聯繫與收入轉移，確保中國伸進朝鮮經濟之中。」

自2019年6月以來，美國國務院已懸賞最高500萬美元（約3,900萬港元），給予那些提供有關朝鮮逃避制裁情報的人士，黃之瀚稱，美國政府正啟動一個新網站專門收集有關情報。