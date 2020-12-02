美國大選｜司法部長巴爾：未發現足以改變結果的廣泛選舉舞弊證據

2020年美國大選投票結束後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，美國總統特朗普（Donald Trump）則拒絕承認敗選及批評選舉存在舞弊，美國司法部長巴爾（William Barr）12月1日接受美聯社訪問時與特朗普唱反調，他表示司法部未有發現足以改變美國大選結果的廣泛選舉舞弊證據。

巴爾表示司法部未有發現足以改變美國大選結果的廣泛選舉舞弊證據，圖為他2020年10月在密蘇里州參與會議（Getty）

巴爾表示，美國檢察官與聯邦調查局（FBI）特工都在處理收到的選舉相關投訴與資訊，但他們都未有發現足以改變大選結果的證據，「截至目前，我們看不到足以令大選出現另一結果的程度的舞弊。」

他又表示「有人稱有系統式的舞弊，指控機器內的程式歪曲選舉結果，美國國土安全部（DHS）與司法部（DOJ）對此調查，目前為止，我們看不到任何東西去證明這一點。」

巴爾又提到，有些指控應該通過民事法律訴訟處理，但是人們混淆了，變成訴諸聯邦刑事司法系統，他稱「愈來愈多人使用刑事司法系統作為一種默認的解決方案，人們不喜歡一些東西，他們希望司法部介入並調查。」他稱，首先要有依據，令人相信有罪行去調查。

在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣布自己為大選的總統當選人後，美國現任總統特朗普（Donald Trump）未有承認敗選，並多次指控選舉存在舞弊，又在多州發起法律戰，但訴訟大多遭到法院駁回。

▼美國總統當選人拜登11月7日在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：