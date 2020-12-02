金正恩家族是否已經接種中國疫苗　華春瑩回應

在美歐媒體熱議中國方面已經向朝鮮領導人金正恩及其家人提供了試驗性的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗消息後，中國外交部發言人華春瑩12月1日回應。

2020年10月10日，慶祝朝鮮勞動黨成立75周年閲兵式在金日成廣場舉行，金正恩參加並發表講話。（Reuters）

綜合媒體12月2日報道，在中國外交部12月1日舉行的例行記者會現場，英國路透社記者提問「一名美國分析人士援引日本情報稱，中方向朝鮮領導人金正恩及其家人提供了實驗性新冠肺炎疫苗。你能否證實？如屬實，能否提供更多細節？」

華春瑩回應稱，「我不知道這一消息從何而來，我沒有聽說」。

華春瑩強調，中國已有多支疫苗進入第三階段臨床實驗，我們也已承諾疫苗研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，積極考慮向發展中國家提供。我們將積極履行這一承諾，這是我們總的原則態度。

韓國SBS電視台分析最新畫面發現，玄松月已代替金與正輔佐金正恩：

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在這之前，華盛頓智庫「國家利益中心」的朝鮮問題專家卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）12月1日表示，金正恩以及朝鮮多名高層官員已經接種了中國新冠肺炎疫苗。

德國之聲引述卡齊亞尼斯的話稱，相關新冠肺炎疫苗來自中國哪一家公司，以及新冠肺炎疫苗是否有效，目前並不清楚。

卡齊亞尼斯指出，至於金正恩接種效果不理想的新冠肺炎疫苗時可能出現的情況以及再次接種其他新冠肺炎疫苗的問題，醫學專家們也無法給出明確的答案。

韓國國家情報院認為，金正恩妹妹金與正已經成為「實際上的二號人物」：

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卡齊亞尼斯還分析稱，為了防止朝鮮出現政局不穩及難民潮等問題，中國很有可能會向全體朝鮮居民提供新冠疫苗。

韓聯社12月1日提到，若中國成為世界最大的新冠肺炎疫苗生產國，那麼從歷史的角度看，向朝鮮供應新冠肺炎疫苗並不出乎意料。