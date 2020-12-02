【新冠疫苗】俄羅斯總統普京下令　國內下周大規模接種

俄媒11月2日稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已下令下周開始至下周末，在國內進行大規模疫苗接種。醫護人員與教師會是第一批接種疫苗的人。

今日俄羅斯在2日引述普京2日稱，該國製藥業已準備好用於進行大規模接種的國產「衛星V」（Sputnik-V）疫苗。那些公司的疫苗產量，會在未來數天達到200萬支。

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研究所11月24日宣布，根據第二次中期數據顯示，「衛星V」疫苗的有效率在注射首劑的42天後可以達到逾95%。

「衛星V」俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）研發，俄羅斯8月11日公布它已註冊、8月12日開始第三階段試驗。惟「極速註冊」的舉動惹來一些質疑。由於該疫苗自6月中開始臨床測試，不足2個月便實行註冊。

俄羅斯8月15日宣布已開始生產首批疫苗。

「衛星V」疫苗研發，由俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）提供資金。其負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）8月中曾說，俄羅斯會與其他5個國家合作，每年生產5億劑「衛星V」。