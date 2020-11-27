【新冠疫苗】阿斯利康擬再試驗之際　俄羅斯提議組合疫苗

即時國際
撰文：
最後更新日期：

研發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗「衛星-V」（Sputnik V）的俄羅斯研發人員11月27日稱英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）應嘗試將其實驗性疫苗與俄羅斯疫苗結合以提高效力。

俄羅斯稱根據中期試驗結果，稱「衛星-V」疫苗在預防感染新冠病毒上，具有92%的效力；而阿斯利康（AstraZeneca）稱公司研發的疫苗平均有70%效力，最高可達90%。

「衛星-V」研發人員在Twitter發文說：「如他們進行新的臨床試驗，我們建議試試結合阿斯利康疫苗和『衛星-V』人類腺病毒載體疫苗的方法，以提高效力。對再次接種來說，組合疫苗或許很重要。」

俄羅斯「衛星-V」研究人員的建議，出現在阿斯利康11月26日有新消息公布的時候。公司準備進行額外一輪臨床實驗。阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）向彭博社稱，研究發現先接種半劑，再接種一劑疫苗的效果最為理想，因此公司需要再進行研究認證成效。

新冠肺炎｜美國住院人數再創新高　特朗普：下周運送疫苗
【新冠肺炎】阿斯利康準備進行額外疫苗臨床實驗
美國迎來假期網購高峰面臨物流考驗　速遞公司決定優先運送疫苗
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。