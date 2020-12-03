【美國疫情】CDC放寬指引　建議隔離期縮短至10天

美國疾病控制和預防中心（CDC）12月2日宣布放寬隔離指引，把曾與確診者接觸人士的建議隔離期由14天縮減至10天，若然有關接觸者的病毒檢測結果為陰性及沒有症狀的話，建議隔離期再縮減至7天。美方官員稱，有關改變是依據新的科學研究及鼓勵更多民眾遵守指引，但也有專家提醒，一宗漏網之魚的個案足以引發新的疫情。

美國CDC本來建議所有密切接觸者隔離14天，以避免可能導致的病毒散播。美國CDC準備與新興傳染病組總監沃克（Henry Walke）表示，14天隔離期仍是最佳的減低風險做法，至於較短的隔離期則是「可替代方案」（alternatives）。

美聯社引述一名匿名高級官員稱，隨着科學家研究病毒潛伏期，這項改變在內部已討論一段時間，數據顯示大多數人在感染病毒後的4與5天出現症狀及具有傳染性。

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《華爾街日報》11月24日報道，根據約翰斯·霍普金斯-布隆伯格公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）流行病學家Justin Lessler所指，約50%人在感染病毒後的5至6天出現症狀，9%在10天後，2%在14天後。

Justin Lessler稱，若然在縮短隔離期的同時，要求有關人士在結束隔離前要先接受檢測，確保為陰性結果，他覺得縮短隔離期也屬正當做法，但提醒有關人士若要前往探訪年長者，則最好先隔離完整14天。他提到病例較少的國家都是採用14天隔離期，並提醒稱，一宗漏網之魚個案足以引發新的疫情。