【中澳關係】胡錫進指「漫畫事件」是五眼聯盟對華輿論戰

中國外交部發言人趙立堅11月30日在Twitter上傳一張澳洲軍人用刀抵着一名阿富汗兒童喉嚨的CG漫畫配圖後，引發中澳雙方爭拗，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進對此表示，這場衝突不是中澳之間的簡單問題，其同時是「五眼聯盟」對中國發動的輿論戰。

胡錫進12月2日在他的個人微信公眾號「胡錫進觀察」刊文稱，在中澳「漫畫事件」一事上，美英都跳出來支持澳洲，他們目的是為了給中國貼「戰狼外交」標籤，進而封住中國外交官的嘴。

胡錫進認為，這場衝突不僅是中國與澳洲之間的問題，它同時是「五眼聯盟」對華發動的輿論戰。

A perfect picture of hypocrisy/Global Times Cartoon pic.twitter.com/o64bN19QWr — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) December 2, 2020

胡錫進又在Twitter上傳一張《環球時報》繪製的漫畫作品諷刺澳洲，在該漫畫中，相機中的澳洲士兵舉起人權的標語，在鏡頭之外，這名士兵站在被布掩蓋的屍體上面。

這次事件始於中國外交部發言人趙立堅11月30日在Twitter敦促澳洲對最近的特種部隊在阿富汗濫殺平民事件展開調查，貼文配圖是中國畫師「烏合麒麟」的作品，顯示一名士兵用刀抵着一名兒童的喉嚨。事件引發外交風波，澳洲總理莫里森批評配圖是「假照片」，並要求中國就此事道歉。

中國外交部發言人華春瑩在12月2日召開的例行記者會上談到「美澳雙方指責中方捏造圖片並攻擊中國在新疆侵犯人權」一事時表示，在中方已多次闡明事實真相的情況下，美澳官方一些人需要堅守不能造謠誹謗的底線，當他們說着反對散佈虛假信息的時候，應該給世界做出榜樣，證明他們沒有散佈關於中國的虛假信息。