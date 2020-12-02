【中澳關係】中國「戰狼畫手」再發新漫畫《致莫里森》諷刺澳洲

中國外交部發言人趙立堅11月30日在Twitter上傳一張澳洲軍人用刀抵着一名阿富汗兒童喉嚨的CG漫畫配圖後，引來澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表達不滿，雙方出現外交爭拗。12月1日晚上，原漫畫作者、自稱「戰狼畫手」的「烏合麒麟」再在微博上傳一張新作品諷刺澳洲，並將它命名為《致莫里森》。

自稱「戰狼畫手」的烏合麒麟12月1日發布新作《致莫里森》 。（微博@烏合麒麟）

在這張新圖內，有一名身穿紅衣、頭戴紅帽的男孩站在一幅「血淋淋」的畫作前，大批記者把鏡頭集中在他的身上，身在記者後方的澳洲總理莫里森則一邊用澳洲國旗掩蓋屍體，一邊用手指向這名男孩並要求他「道歉」，而在莫里森身後則是一片充滿硝煙的戰場，有士兵正在射殺民眾。

在這宗最新事件前，中國外交部發言人趙立堅11月30日在Twitter敦促澳洲對最近的特種部隊在阿富汗濫殺平民事件展開調查，貼文配圖是「烏合麒麟」的作品，顯示一名士兵用刀抵着一名兒童的喉嚨。事件引發外交風波，澳洲總理莫里森批評配圖是「假照片」，並要求中國就此事道歉。

「烏合麒麟」11月30日則在接受內地媒體觀察者網採訪時表示，在得知自己被莫里森點名批評後，他準備再畫一張新圖對此予以回應。他又稱莫里森應好好面對現實，把注意力和精力放在本國事務上，好好管理一下本國駐外軍隊的紀律，以免再次發生這樣的國際慘劇。