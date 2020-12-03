美國白宮發言人將新冠疫苗稱為「特朗普疫苗」

美國白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）將未來會在美國國內使用的新冠疫苗起名為「特朗普疫苗」（Trump vaccine），此舉使該詞一度登上Twitter熱搜榜。

That』s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

據白宮網站12月2日指，發言人麥克納尼在當天舉行的記者會上透露關於新冠肺炎疫苗的情況，她表示美國正在以創紀錄時間嘗試研發疫苗，挽救美國民眾生命，在通常一款疫苗的研發時間需要4年至25年的情況下，目前距離疫情爆發僅過去10個月。

麥克納尼表示，到今年年底，美國將生產4,000萬劑疫苗，這一偉大成就歸於「有一位商人擔任總統」，因此這是「特朗普疫苗」。此外麥克納尼又強調，美方希望相關部門在確保數據允許的情況下盡快允許疫苗上市。

在記者會結束後，「特朗普疫苗」一度成為Twitter熱搜詞語，有超過2萬條推文與該詞有關。

據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，美國累計確診新冠肺炎（COVID-19）病例數為13,869,361宗，其中272,552宗死亡。