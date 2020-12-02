美國跨國巨企在白宮與國會山莊身影處處

美國在特朗普治下，對付中國屢出狠招，先後制裁多名中港官員，不過近日美國國會制華的手段似乎遭受阻滯。日前《紐約時報》報道指，美國跨國巨企Nike及可口可樂投入大量資金遊說國會，削弱正等候參議院通過的《防止強迫維吾爾勞動法》。該法案將禁止由被指受迫害的穆斯林少數民族所生產的商品，或破壞不少美國企業深植中國的供應鏈，美企紛出動大量說客謀求削弱法案。

新疆為出產大量原材料的地區，如棉花、煤炭、糖、番茄、多晶矽等，並為Nike等在中國大陸的服裝和製鞋廠提供大量廉價勞動力，而可口可樂亦採用大量產自新疆的糖。年初國會及行政當局中國委員會一份報告，便指控Nike及可口可樂涉嫌參與強迫勞動維吾爾族人，另外諸多國際知名企業和品牌，如Adidas、Calvin Klein、Costco、H&M、 Patagonia、Tommy Hilfiger、金寶湯等，皆在報告中榜上有名。

對此於2019年底在新疆僱用了約800名維吾爾勞工，每年生產超過700萬對鞋的Nike回應指，該公司沒有遊說反對《防止強迫維吾爾勞動法》，而是與國會助手進行了「建設性討論」，以消除強迫勞動，保護人權，並於2019年便停止招聘新疆勞工。先不論該國會報告對於強制勞動指控是否屬實，並對之實施制裁是否合理，此批巨企以源源不絕的政治獻金，試圖影響國家政策的金權體制已是為之側目。

2020年6月2日，美國眾議院議長南希·佩洛西(加利福尼亞州民主黨人)在華盛頓特區美國國會大廈舉行《2020年維吾爾族人權政策法案》登記儀式。照片由Stefani Reynolds/CNP/ABACAPRESS.COM提供

拜登與蘋果公司關係密切

Nike的回應正與同樣試圖改寫法案部份條款的科技巨企蘋果相似，蘋果財務報告便顯示其在第三季度曾捐出九萬美元遊說公司迅猛政府關係（Fierce Government Relations），為新疆相關立法等議題展開遊說，而此公司的經營者曾任總統小布殊及參議院多數黨領袖麥康奈爾之幕僚。蘋果今年亦重金聘請另一間公司遊說另一項法案，即《強迫維吾爾人勞動披露法》，但蘋果否認其試圖削弱該法案，只稱欲完善草案內容。

《紐約時報》便披露蘋果建議修改的法案內容，包括延長某些遵守規定的最後期限，向國會委員會而不是公眾公佈其供應鏈的細節，並要求要先由「美國政府指明」何為協助監視或拘禁維族的中國機構。而蘋果在此議題上如此着緊，原因其連同每年出產的二億部iPhone，幾乎所有產品都是在中國製造。而且包括港台在內的大中華市場，亦為蘋果單於2018年便錄得510億美元收益，為其在美歐後的第三大市場。

蘋果由於商業利益聽從中國政府要求，亦惹來美國政界關注。2017年蘋果應要求將數個大陸網民用來翻牆的VPN手機應用程式下架而遭國會調查，並受參議員萊希及克魯茲質問。不過當時負責公共政策和政府事務的蘋果公共政策副總裁霍根（Cynthia Hogan）便回應指「我們相信透過遵守就算是本公司不認同某國家的法律，蘋果能夠最好地宣揚基本人權，包括自由表達意見的權利。」

事實上此位副總裁早在90年代已經為拜登在參議院的下屬，並一直追隨拜登至副總統年代。其於2013年離職後加入蘋果，便代表蘋果在華盛頓各方政客打交道。本年中當拜登取得總統提名無礙時，霍根又立即加入拜登競選團隊，成為其副總統遴選委員會四名成員之一。觀乎此，外界應該能夠明白，為何進步派力推矢言要將寡頭壟斷的科技巨企分拆的沃倫成為副總統或財長，簡直是癡人說夢。

中美近年在新疆議題上多次交鋒，特朗普７月中旬接見了多名來自各國的宗教迫害生還者或其家屬，其中包括來自中國的維吾爾人代表。(影片截圖)

新自由主義體制固若金湯

由霍根把持的副總統遴選委員會最終挑選了只以黑人女性作招徠，在眾多重要政策立場上前後不一的賀錦麗成為拜登副手，財長亦最終落入聯儲局前主席的中間派耶倫手上。特朗普治下的司法部於月前雖向Google提出反壟斷訴訟，而聯邦及地區檢察官亦正向Facebook展開調查，不過拜登、賀錦麗自競選以來，一直未有對科企壟斷作正式表態，而其班底內充斥受科企政治獻金或關係密切的說客，亦令人難以厚望。

至於圍繞着《防止強迫維吾爾勞動法》、《強迫維吾爾人勞動披露法》等的對華政策，英國《金融時報》便披露在拜登團隊中向候任總統作匯報的知情人士轉述稱，拜登不同於特朗普，至少可能會認同追殺華為將迫使中國自行發展科技產品，長遠將損害美國企業利益，並欲以貿易、科技、氣候變化等議題對中國步調一致，如是者將可能為華為以及向其銷售科技零件的美國企業得以喘息的空間。

不論拜登政府對華立場是軟是硬，單是一紙法案而充份暴露美國政商界由遊說公司穿針引線而組成的金權利益複合體。在過去數十年金主豢養的智庫組織建立的新自由主義體制下，政府在維持市場公平競爭的角色中退場，為監管企業的規例拆牆鬆綁，制定自由貿易協議大開門戶，最終養成富可敵國的跨國巨企的龐然巨獸，反過來以源源不絕的獻金影響政府。最終當企業貪婪凌駕國家利益，美國繁榮終結還待何時？