「歐盟憲法之父」法國94歲前總統德斯坦因新冠肺炎併發症逝世

法國愛麗舍宮表示，前總統德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）逝世，終年94歲。德斯坦名下基金會表示，這位前總統在12月2日因與新冠肺炎（COVID-19）有關的併發症離世。

法國前總統德斯坦逝世：圖為1969年德斯坦（左）擔任財政部長時，右為後來也成為總統的希拉克（Jacques Chirac）（AP）

德斯坦是在法國西部圖爾（Tours）逝世，基金會表示，按照德斯坦的意願，他的葬禮將在最親密家人的參與下舉行。德斯坦是在2020年9月因呼吸問題入院，他一度康復，但之後在11月中曾重新送院。

德斯坦在1974至1981年擔任法國總統，期間以推動法國現代化聞名，他在任內推動容許在夫婦雙方同意下離婚、墮胎合法化，他在70年代也是推動歐洲融合的主要推手之一，並獲稱為「歐盟憲法之父」。他在1981年競逐連任，惟最終不敵密特朗（Francois Mitterrand）。

他生前也曾捲入性騷擾爭議，法國檢察部門2020年5月表示，德斯坦涉嫌在2018年12月接受德國37歲女記者施特拉克（Ann-Kathrin Stracke）訪問後性騷擾對方，已就事件展開調查。