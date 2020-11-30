【法國安全法】法國4警涉毆打黑人被起訴

法國檢察部門就該國4名警員毆打黑人音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）事件，在11月30日舉行聽證會，之後其中3人被控「有公權力者故意使用暴力」，第4人被控以作偽證的罪名。

事發於11月21日，澤克勒於第17區的音樂錄音室附近走過，期間沒有戴口罩。他看到警車後就走進錄音室，避免遭罰款。閉路攝錄鏡頭拍下3名警員隨澤克勒走進其的工作室，揮拳以及用警棍毆打他。此外前來增援的警員向工作室投擲催淚彈。

事件引起公憤，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月28日亦在Twitter發文稱：「我們看到所有有關澤克勒被襲的畫面都是不能接受的。這令我們蒙羞。」

圖為2019年3月16日的照片，相中法國防暴警察以控制人群武器瞄準黃背心運動的示威者。（AP）

Les images que nous avons tous vues de l’agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d’où qu’elles viennent. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2020

國民議會20日一讀通過的安全法草案成為引發示威者上街的導火線。11月28日全國多處都有民眾上街示威，抗議新法案。其中第24條法案規定，倘若民眾帶着損害警員的身心健康為目的而發布警員相片，最高可判處1年監禁和4.5萬歐元罰款。不過有聲音批評法案違反基本公眾自由，令民眾或傳媒無法拍到警暴情況，亦令像澤克勒的遭遇無法曝光。

總理卡斯泰（Jean Castex）27日表示，成立一個委員會重新擬定有關法案，並預計在明年初公布新內容。