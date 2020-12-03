美國大選2020｜特朗普再指控選舉舞弊　將捍衞選票合法性

美國大選2020｜美國總統特朗普（Donald Trump）12月2日透過社交媒體發布長達46分鐘的演說影片，再次炮轟選舉舞弊，堅稱選舉遭竊取，並宣稱於關鍵搖擺州取得勝利。

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

特朗普形容這次可能是他所發表過最重要的演說。他重申了近日發布的陰謀論和有關選舉的虛假說法。他質疑拜登（Joe Biden）於部份共和黨人表現超出預期的情況，如何能夠贏得更多選票。

特朗普提到一種陰謀論的說法，指點票機將特朗普的選票改成拜登的選票，聲稱搖擺州有數以百萬計的非法選票。他說：「如果我們不根除已經發生的巨大和可怕的欺詐行為，那麼我們就不再是一個國家了。」

特朗普列舉多個關鍵州聲稱有舞弊情況。他指，賓夕法尼亞州有大量郵寄和缺席選票在共和黨監察員不在場的情況，被非法和秘密處理。他提到，民主黨印刷和寄出數以千萬計的選票，給身份不明的收件人，認為郵寄選票無任何保障。

特朗普自稱是美國選舉制度的捍衛者，指獲告知這是他任內最重要的成就，保護投票制度的誠信。他強調，將繼續捍衛選票的合法性，確保點算合法選票，同時不點算不合法的選票，認為不但是要尊重投給自己的選票，亦要使到美國人對今次和往後的選舉有信心。