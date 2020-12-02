美國大選2020｜巴爾否認選舉舞弊　為何如此重要

美國司法部長巴爾（William Barr）12月1日接受美聯社訪問時表示，未有發現大選出現大規模欺詐及舞弊。巴爾是特朗普（Donald Trump）的重要盟友之一，他否認選舉舞弊的發言特別重要。

圖為9月21日，美國司法部長巴爾在亞特蘭大出席一個會議上發言。巴爾表示至今未有發現選舉出現大規模舞弊。（Reuters）

巴爾指出，他們至今尚未發現足以改變大選結果的大規模舞弊，同時指出無切實證據證明投票機程序遭黑客修改，也無證據顯示點票時對拜登（Joe Biden）有利等。

美國大選距今已近一個月，特朗普仍未承認落敗。他與其支持者指控選舉存在欺詐與舞弊，包括有大量「死人」投票，投票機系統Dominion遭到修改等等。但絕大部分均無實質證據。特朗普團隊在各州入稟法院，幾乎被全數駁回。

親信逐步與特朗普保持距離

巴爾一直以來被認為是特朗普最忠實的閣員，過去在多個場合及事件上，均與特朗普站在同一方。如在「通俄門」調查中，巴爾公開表示未有證據顯示特朗普通俄。而在大選過去不久，巴爾亦率先授權聯邦檢察官對投票違規指控展開調查。

但在經過近一個月後，巴爾公開表示大選不存在大規模舞弊，意味即使是全力支持特朗普的親信，正逐步與特朗普保持距離。

圖為11月22日，前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）在ABC節目訪問中，表示特朗普的法律團隊行為「令全國難堪」。（ABC節目截圖）

巴爾表態之前，另一名特朗普的忠實支持者前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）亦表示，特朗普應當認輸。他接受美國廣播公司（ABC）節目訪問時，表示特朗普陣營只在法庭以外聲言選舉舞弊，但在走進法院後卻是完全另一回事，批評特朗普的法律團隊行為「令全國難堪」。

有分析指，巴爾此舉可能觸怒特朗普，成為特朗普開除的下一個對象。特朗普早前接受霍氏新聞訪問，指責司法部駁回他們的指控。美國網絡安全與基礎設施安全局局長克雷布斯（Chris Krebs），因公開表示未發現投票系統出現問題，形容11月大選是「美國歷史上最安全」，遭特朗普撤職。