澳洲國家情報局秘密警告政府：中國已控制部分澳洲華文媒體

澳洲媒體12月2日報道，澳洲國家情報局（ONI）秘密向政府進行簡報稱，澳洲很多最受歡迎的中文新聞媒體已被中國政府拉攏以推進其戰略利益，亦作為它在澳進行干預及影響活動的一部分。有幾個中文媒體是隸屬於中共中央統一戰線工作部。

圖為11月16日澳洲總理莫里森在墨爾本出席記者會時發言。（Getty）

《悉尼先驅晨報》2日報道國家情報辦公室（The Office of National Intelligence）Open Source Centre（暫譯：公開訊息中心）分析14個華文新聞網站及及10個受歡迎微信帳號在20個月內發布的內容，並檢查其持有者結構以及與中國共產黨的連繫。

坎培拉消息人士指，辦公室已證實，逾三分之二的被分析網站中，都有高層職員與被認為代表中共參與干預或影響的組織有聯繫。該報引述坎塔拉的消息稱，政府已留意列有關事情。

《悉尼先驅晨報》稱，辦公室指出網上新聞平台Southeast Net Australia是完全及公開地由中共控制。消息人士亦稱2個媒體——微信帳戶au123及WeSydney背後的公司，都是為中共統戰部效力。

該報引述的其他例子包括，在澳洲最受歡迎的微信帳號Sydney Today，與第二受歡迎的微信帳號ABC Media。Sydney Today的網站由數名傳媒人營運，他們都與中共中央統戰部有連繫。ABC Media屬於一個建基於悉尼的媒體集團，它由一名生意人營運。此人是湖南省政協的顧問。