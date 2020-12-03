英國布里斯托附近一倉庫發生大爆炸　至少4名工人死亡

位於英國西南部的布里斯托（Bristol）附近發生爆炸事件。一個位於埃文茅斯（Avonmouth）的倉庫發生爆炸，救援部門稱是「嚴重事件」，警方和救護車趕抵現場。路透社報道，事件中至少4名工人死亡、1人受傷，傷者沒有生命危險。

事發地點位於埃文茅斯的工業區，距離英國首都倫敦以西195公里。

從現場照片可見，警方已將通往倉庫的道路封鎖。這個倉庫相信是被用作廢物處理中心。

名為布爾漢（Jawad Burhan）的目擊者在接受美聯社訪問時說，現場有一部直升機在上空飛行，它在找尋失蹤的人。」

布爾漢稱：「我聽到聲響。我是在它旁邊另一個倉庫工作的。」他說：「（聽到聲響後）10分鐘，我看到直升機飛到，還有警察。」

圖為Twitter帳戶@jawadburhan98授權美聯社使用的圖片，相中可見發生爆炸的倉庫有一個類似儲存罐的物體，在爆炸發生後頂部掀起。（AP）

消防部門在當地時間早上11時22分接報，以及確認當地發生「大爆炸」，以及有多人傷亡。

埃文（Avon）的消防及救援部門稱，「來自埃文茅斯、Southmead、Yate、Patchway、Kingswood及Temple的同僚已到場。我們已能確認現場有多人死傷。」

埃文及薩默塞（Somerset）的警員及西南救護車服務（South Western Ambulance Service）救護員亦已到場。

↓英國《鏡報》在Twitter推文中發布的照片，是近距離拍到倉庫損的情況：

#Avonmouth explosion updates; Fire service says 'we are still looking for people' https://t.co/xYHBCUO1vB — Daily Mirror (@DailyMirror) December 3, 2020

↓其中一名Twitter用戶稱，自己的另一半在發生爆炸的倉庫工作。推文指出整個建築物發出隆隆聲以及發生震動。 辦公室裏的人原本以為是風力發電機發生問題，後來稱有消息說倉庫內發生爆炸。

My better half is working in avonmouth and their entire building rumbled and shook from it. People in the office originally thought it was the wind turbine but the news is now saying explosion in a warehouse — Sharkey (@Rich_A_Sharkey) December 3, 2020

↓英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）事發不久後發布推文，對於發生在埃文茅斯的倉庫爆炸深感擔心。她說的大家的心都與那些受事件影響的人，以及英勇的緊急救援人員在一起。