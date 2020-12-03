英國布里斯托附近一倉庫發生大爆炸　至少4名工人死亡

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位於英國西南部的布里斯托（Bristol）附近發生爆炸事件。一個位於埃文茅斯（Avonmouth）的倉庫發生爆炸，救援部門稱是「嚴重事件」，警方和救護車趕抵現場。路透社報道，事件中至少4名工人死亡、1人受傷，傷者沒有生命危險。

事發地點位於埃文茅斯的工業區，距離英國首都倫敦以西195公里。

從現場照片可見，警方已將通往倉庫的道路封鎖。這個倉庫相信是被用作廢物處理中心。

名為布爾漢（Jawad Burhan）的目擊者在接受美聯社訪問時說，現場有一部直升機在上空飛行，它在找尋失蹤的人。」

布爾漢稱：「我聽到聲響。我是在它旁邊另一個倉庫工作的。」他說：「（聽到聲響後）10分鐘，我看到直升機飛到，還有警察。」

圖為Twitter帳戶@jawadburhan98授權美聯社使用的圖片，相中可見發生爆炸的倉庫有一個類似儲存罐的物體，在爆炸發生後頂部掀起。（AP）

消防部門在當地時間早上11時22分接報，以及確認當地發生「大爆炸」，以及有多人傷亡。

埃文（Avon）的消防及救援部門稱，「來自埃文茅斯、Southmead、Yate、Patchway、Kingswood及Temple的同僚已到場。我們已能確認現場有多人死傷。」

埃文及薩默塞（Somerset）的警員及西南救護車服務（South Western Ambulance Service）救護員亦已到場。

↓英國《鏡報》在Twitter推文中發布的照片，是近距離拍到倉庫損的情況：

↓其中一名Twitter用戶稱，自己的另一半在發生爆炸的倉庫工作。推文指出整個建築物發出隆隆聲以及發生震動。 辦公室裏的人原本以為是風力發電機發生問題，後來稱有消息說倉庫內發生爆炸。

↓英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）事發不久後發布推文，對於發生在埃文茅斯的倉庫爆炸深感擔心。她說的大家的心都與那些受事件影響的人，以及英勇的緊急救援人員在一起。

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