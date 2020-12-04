特朗普2017就職典禮涉濫用資金案　伊萬卡遭傳召作供：合理市場價

美國媒體12月2日報道，美國華盛頓特區檢方近期就現任總統特朗普（Donald Trump）2017年就職典禮濫用資金一案展開調查，並傳召特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）與「第一夫人」梅拉尼婭（Melania Trump）作供，伊萬卡12月3日在Twitter回應強調，有關價格是合理市場價，又指調查背後有政治動機。

伊萬卡和梅拉尼婭遭美國華盛頓特區檢方傳喚，就2017年總統就職典禮涉濫用資金案作供。圖為11月17日，特朗普（左）和伊萬卡（右）在白宮合照（Twitter@Carolina Hurley）

有關爭議始於2020年1月，華盛頓哥倫比亞特區總檢察長辦公室起訴特朗普集團與總統就職委員會（Presidential Inaugural Committee），指控在2017年特朗普就職典禮時，租借華盛頓特朗普國際酒店作為場地的價格過高，結果有逾100萬美元屬「過度支付」。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，據法庭文件顯示，伊萬卡在12月1日向調查人員提供證詞。作為訴訟的一部分，總統就職委員會（Presidential Inaugural Committee）主席巴拉克（Tom Barrack）也已於11月17日出席作證。

文件顯示，調查人員還傳召了第一夫人梅拉尼婭、就職委員會前副主席蓋茨（Rick Gates），以及主席巴拉克。

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特朗普集團總法律顧問艾倫（Alan Garten）發表聲明回應稱，伊萬卡唯一參與的是聯繫各方，並指示酒店收取一個公平的市場價格。

伊萬卡其後在Twitter回應稱，她在這周花了超過5小時作供，回答民主黨人的華盛頓哥倫比亞特區總檢察長辦公室的問題，該些問題是關於特朗普酒店在就職典禮收取的價格，她稱「我與他們分享了4年前的電郵，我指示酒店收取合理市場價，酒店也照做了。」

伊萬卡批評有關「調查」背後有政治動機，也是浪費納稅人金錢。

特朗普入主白宮後，伊萬卡出訪多國成為國際輿論關注焦點（點擊圖集瀏覽）：

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美國有線新聞網絡報道，據法律文件顯示，就職委員會前副主席「親自安排」在特朗普酒店的活動場地。2016年12月，蓋茨寫信給伊萬卡，稱他「擔心總統就職委員會向特朗普大廈支付高額費用會引起轟動，媒體也會因此大做文章。」

蓋茨之後與酒店總經理以及特朗普家族成員達成共識，同意支付17.5萬美元為委員會預訂4天的房間。該委員會活動策劃人沃爾科夫（Stephanie Wolkoff）反對這筆交易，並指控價格至少是市場價格的1倍。

華盛頓哥倫比亞特區總檢察長卡爾（Karl Racine）表示，沃爾科夫在與候任總統特朗普和伊萬卡會面時，對這項提議表示了不安，沃爾科夫還向伊萬卡和蓋茨發送一封後續郵件，以「表達擔憂」。

美國媒體近來也傳出特朗普有意「預先赦免」子女的消息，美媒12月1日報道，由於擔心拜登（Joe Biden）司法部對其團隊進行政治指控，特朗普與顧問們討論了是否先發赦免他的子女、女婿和私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的事宜。儘管隨後朱利亞尼和特朗普先後否認，但有關其赦免家人以及自我赦免的言論仍在升温。

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