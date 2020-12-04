貝萊德幫成形？曾效力奧巴馬　拜登任命白宮經濟委員會主席迪斯

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的政權過渡小組11月3日稱，拜登已任命迪斯（Brian Deese）擔任白宮國家經濟委員會（National Economic Council，NEC）主席。這項任命是不需要參議院批准。

迪斯曾擔任白宮行政管理和預算局（OMB）副局長以及NEC副主席。他曾處理過許多棘手問題，包括美國2009年陷入金融危機期間，曾協助時任總統奧巴馬（Barack Obama）援助汽車業，以及有份就《巴黎協定》談判。

美國《紐約時報》12月3日稱，從迪斯的任命看來，拜登計劃利用經濟政策去推動氣候政策，以及拜登是無視一些環保組織批評迪斯在擔任貝萊德（BlackRock）永續投資總監時的工作。

拜登班底：圖為2014年10月6日，美國時任白宮行政管理和預算局副局長的迪斯（右一）與時任總統奧巴馬及一些聯邦政府官員一同在白宮開會。（Getty）

拜登在聲明中稱迪斯「是一把獲信任的、我可依靠去幫助我們結束正持續的經濟危機的聲音、建立一個可使所有人參與其中的、更好的經濟，並以創造薪金優厚美國工作職位的方式，對應對氣候變化的威脅。」

以往進入白宮內閣的華爾街中人不少，部分更是身居要職，尤其是來自高盛（Goldman Sachs）的銀行家。不過今次值得留意的是，在拜登陸續公布的財金職位中完全不見「高盛幫」蹤影，卻有2位曾任職貝萊德前高層人士將加入，難怪有聲音認為，白宮的「貝萊德幫」勢力已形成。

除了迪斯，未來的財政部副部長阿德耶莫（Adewale Adeyemo）曾為貝萊德的高級顧問，他亦曾是奧巴馬時期白宮國家經濟委員會副主任。