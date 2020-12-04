【韓國疫情】確診個案創九個月新高　有高考生凌晨確診醫院應試

韓國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情回升。中央防疫對策本部12月4日公布新增629宗確診個案，創3月2日以來的新高。韓國大學修學能力試驗12月3日舉行，有考生當日開考前接獲通知確診，被緊急送到醫院，並於院內應試。

韓國單日新增確診個案時隔逾九個月再次超過600宗，創下3月2日686宗以來最高紀錄。最近一周日均新增個案503.1宗，其中社區感染個案為477.4宗，達到防疫響應2.5級的標準。傳染病專家建議政府上調減少社交接觸防疫措施級別。

為期一日、歷時九小時的大學修學能力試驗12月3日舉行。韓聯社報道，仁川一名高中三年級學生近日出現喪失味覺和嗅覺的症狀，2日採樣接受檢測，3日確診，隨即於凌晨2時緊急送進仁川市醫院。幸好，確診考生仍能在醫院內為確診考生準備的臨時考場進行考試。

韓國教育部表示，全國有約426,340名考生於約1,380個試場應考，考生人數創新低，其中有41名新冠肺炎確診患者和數以百計正在隔離的考生於醫院和其他醫療設施應試。所有考生到達試場時必須接受體溫檢測，戴口罩和保持距離，並要自備午膳和飲用水，因為他們不得使用水機或外出用膳。

對考生而言，大學修學能力試驗是決定未來的一大關鍵，求職、社會地位甚至未來結婚對象也可能取決於就讀的大學。政府特別於英語聆聽考試期間暫停軍事演習和航空交通。政府部門和很多私營公司延遲上班時間，股市也會延遲開市，方便考生出門。

大學修學能力試驗原定11月中旬舉行，但由於疫情導致春季學期延遲兩周，高考所以押後舉行。有考生家長表示，如果再度押後高考，子女將面臨更大的心理壓力，因此很慶幸能夠如期舉行。