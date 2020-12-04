【英國脫歐】談判關鍵階段陰霾籠罩：法威脅否決　英將推爭議草案

歐盟與英國就脫歐貿易協議在當地時間11月3日繼續談判。不止一家英媒稱談判因歐盟在最後一刻提出新要求而有所倒退。英媒4日引述英國政府一消息人士稱「未來幾天仍可能取得突破，但這種可能正在消退。」歐盟消息人士否認此事，稱要處理的關鍵議題沒變。

一名官員向路透社說，正在避免談判崩潰。另一方面，法國威脅說，有可能否決協議。法國外交部主管歐盟事務的國務秘書博納（Clement Beaune）接受歐洲第一電台（Europe 1 radio）訪問時稱，如不能達成好的協議，法國會反對它。

英國《電訊報》4日引述一名英國官員稱，因歐盟在最後一刻提出新的要求，達成協議的期限已推遲至12月7日。此人否認有關說法是用來騙人的。有歐盟官員稱，英方此舉不過是為在談判來到最後時刻之際，獲得歐盟讓步。

因為3日歐盟27國與歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）進行討論時，一些國家表達對英國及歐盟達成壞協議的憂慮。英國《獨立報》4日報道稱，歐盟談判代表立場有可能因此變得強硬。

談判不確定因素不僅來自法國。英國與歐盟用達成協議僅餘不足4周，惟儘管歐盟反對，約翰遜政府仍擬下周在國會推進2個可能違反脫歐協議的法律草案，這可能對談判造成破壞。