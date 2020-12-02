【英國脫歐】談判進入最後階段　英歐爭取本周內達成協議

英國脫歐過渡期限一個月後屆滿，英歐貿易協議談判仍然進行。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月1日指，未來幾日有望取得正面結果。負責脫歐事務的內閣辦公廳大臣高文浩（Michael Gove）則指，雙方仍然有機會未能達成協議。

英歐於倫敦繼續舉行面對面談判。彭博社引述知情人士指，雙方官員仍然難以推算最終結果。官員透露，雙方期望周五或周末能夠達成協議。有熟悉歐盟立場的人士指，談判代表不想將談判拖到下周，避免影響12月10日歐盟峰會的準備工作。

圖為2020年11月29日，歐盟首席談判代表巴尼耶於英國倫敦前往會展中心。（美聯社）

馮德萊恩表示，雙方對於公平競爭的環境仍然存有分歧。路透社引述歐盟消息人士指，希望未來幾日能夠達成協議，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）將於12月2日到布魯塞爾向27國代表交代最新進展。

高文浩則表示，雙方接近達成協議，但要順利通過，歐盟必須履行職責。被問到是否接近無協議的情況，他向獨立電視公司（ITV）指，仍然有機會未能透過談判得出結果，因此商界需要做好準備。

英歐對捕魚問題同樣存有分歧。歐盟國家期望繼續於英國水域捕魚，但英國堅持加設限制。高文浩指，歐盟的要求不公。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則強調，法國不會接受無視他們長遠利益的協議。

英國官員曾表示，本周是能夠達成協議的最後一周。如果英歐最終未能達成協議，英歐貿易將於元旦日起增設關稅和其他壁壘。