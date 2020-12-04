【新冠疫苗】美國輝瑞行政總裁：尚未知已接種者　會否仍傳播病毒

英國核准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，成為全球第一個核准使用這款的國家。有關消息發布後1天，美國輝瑞藥廠行政總裁布拉（Albert Bourla）稱，尚未知接種疫苗後的人會否傳播病毒。

美國全國廣播公司（NBC）主持人霍爾特（Lester Holt）3日訪問布拉時說：「雖然我已有（疫苗的）保護，我是否仍可傳染其他人？」布拉的答案有點令人吃驚：「我認為這是需要檢視的事情。 我們現在不確定。」

輝瑞與BioNTech研發的疫苗是mRNA疫苗（信使RNA疫苗），之前未試過大規模用於人體身上。有專家對mRNA疫苗的安全性、效力持續多久以受益人群等數據仍知之甚微。

輝瑞來到11月18日，公布疫苗有效率由90%調升至95%。

英國首相約翰遜12月2日宣布批准輝瑞疫苗的消息。（美聯社）

美國食品和藥物管理局（FDA）12月10日開會，討論輝瑞就疫苗申請緊急使用授權之事。不過FDA對此顯得抗拒。美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）2日稱英國「真的急於批准」，同時讚賞FDA在授權過程「非常小心」。

福奇稱「英國批准沒美國那麼小心」的言論，引發爭議。他在3日「親上火線」接受英國廣播公司（BBC）訪問，就批評英國審批過程道歉。他說：「我對英國在科學和監管者立場上所做的事都充滿信心。」