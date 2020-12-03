【新冠肺炎】英女王都要等？　率先看英國政府疫苗接種計劃

英國12月2日正式批准緊急使用由美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新科技公司（BioNTech）合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，成為全球首個開始大規模接種新冠疫苗的國家。不過由於供應緊張，一開始不會所有人都能夠接種，以下讓我們率先看英國的接種計劃和安排以及輝瑞疫苗的特色。

英國在12月2日正式批准緊急使用由輝瑞疫苗，成為首個開始接種疫苗的國家。圖為疫苗接種參考圖。（Getty）

分兩階段 三個級別群組

英國所有國民均可免費接種疫苗，疫苗接種計劃分為三個階段，按次序為全國10個組別的人接種。第一階段有1,000萬劑疫苗，能夠為500萬人接種疫苗；第二階段包括1,500萬人；第三階段為其餘所有英國人。

首批接種計劃最快下星期開始。第一個組別獲優先接種疫苗的人包括居住老人院舍需要照顧的老人和院舍員工，第二個組別包括部份80歲或以上長者，以及所有前線醫護人員和社會護理工作者。這會是第一階段的500萬人。

第二階段將繼續為第二個組別餘下的人接種疫苗，其後以每5歲為一組，從75歲直至50歲分批接種，其中16歲至64歲有健康問題的人獲安排於第六個組別接種，共約1,500萬人。估計大部份高風險人士將於2021年3月至4月完成接種，意味最快至2021年第二季，英國一般市民大規模接種計劃才正式開始。

94歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）和99歲的菲臘親王（Prince Philip）因為未有入住護養院，他們只是屬於第二個組別。王儲查理斯（Prince Charles）、妻子卡米拉（Camilla）、安妮公主（Princess Anne）等都是70多歲，將於稍後接種疫苗。

圖為12月2日，為於美國紐約的輝瑞大樓。輝瑞疫苗成為全球第一支正式開始接種的疫苗。（Getty）

兩劑注射才能獲得最佳效果

輝瑞的疫苗是新款mRNA疫苗，疫苗可以誘使人體細胞生產新冠病毒的蛋白，繼而引起免疫反應，獲得免疫效果，但疫苗需要注射兩劑才能獲得最佳效用。

根據疫苗資料，疫苗在施打後第12天人體才會開始產生免疫抗體，而在第21日施打第二劑疫苗後，至第28天人體的抗體將能產至最高水平，獲得免疫。這意味接種疫苗後，最快要到第12天才有效果，要在接種第二劑以後，多等一星期後才叫安全。

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需負70度儲存成障礙

不過輝瑞疫苗存在一些問題，疫苗需要負70度的儲存環境，在一般急凍雪櫃儲存僅5天就會失效，為物流帶來挑戰。疫苗目前會連同乾冰一同運送以保持冷凍狀態，但要長時間保存仍需要成本高昂的極低溫儲存裝置，

另外，雖然疫苗在臨床測試中得出高達95%的有效率讓人期待，但疫苗能否阻止病毒散播仍是未知數。意思是疫苗即使可以讓接種的人不受感染，但病毒會否在被體內免疫系統殺滅前，傳染他人造成感染仍然未知，因有關情況未經特別實驗。這意味在疫苗在全民普遍接種前，疫情可能無法快速消退。

這亦代表在等待接種疫苗期間，戴口罩、勤洗手，做好抗疫措施仍然是最好的預防感染方法。