劉鶴與歐盟高官視像通話　商議推動中歐投資協定談判

撰文：王晶晶
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中國國務院副總理、中歐經貿高層對話中方主席劉鶴12月4日與歐委會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）視像通話，雙方就推進中歐投資協定談判溝通。中方官員之前曾表示，力爭在年內完成中歐投資協定談判。
Constructive discussion with Vice-Premier Liu He— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 4, 2020
on the EU - China Comprehensive Agreement of Investment ahead of the next negotiating round. #EUChina
🇪🇺🇨🇳 pic.twitter.com/JjKsHw7GEf
新華社12月4日報道，劉鶴應約以視像形式與東布羅夫斯基斯通話。雙方就推進中歐投資協定談判展開有建設性的溝通。
中國商務部之前在11月20日稱，中歐雙方於11月16日至11月20日舉行第34輪投資協定談判，本輪談判中，雙方圍繞文本和清單剩餘問題展開談判，取得積極進展。11月12日，在中國發展高層論壇2020年會上，商務部副部長錢克明表示，力爭完成中歐投資協定談判。