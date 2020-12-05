韓國文在寅民望跌破40%創新低　改組內閣更換4高官

韓國總統文在寅民望走下坡，最新民調顯示施政好評率為37.4%，首次跌破40%創新低，文在寅12月4日宣布小幅改組內閣，更換國土交通部等4個部門長官。

韓國民調機構Realmeter在12月3日發布最新調查結果，該機構11月30日至12月2日在全國訪問1508人，結果文在寅的施政好評率為37.4%，較前一周下跌6.4個百分點，首次跌破40%，為現政府成立以來最低值；差評率則達到57.3%，創下現政府執政以來最高值。

執政黨共同民主黨的支持率更是不足30%，僅得28.9%，也低於最大在野黨國民力量的支持率31.2%。

韓國總統文在寅民望跌破4成創新低，圖為他2020年5月10日在青瓦台發表講話（Getty）

文在寅政府近來屢遭批評調控樓市不力，Realmeter並分析，文在寅民望下滑的原因與當地近期的「法檢風波」有關，法務部長秋美愛與檢察總長尹錫悅之間矛盾愈來愈大，11月底，秋美愛把尹錫悅停職，並要求予以懲戒，尹錫悅之後反擊提起行政訴訟，至12月1日首爾行政法院決定暫停該停職處分的效力。

改組內閣更換4高官

文在寅12月4日決定小幅改組內閣，據青瓦台所指，文在寅提名韓國土地住宅公社社長卞彰欽為國土交通部長官，提名執政黨共同民主黨議員全海澈為行政安全部長官，提名韓國保健產業振興院院長權德喆為保健福祉部長官，以及提名韓國女性財團理事鄭英愛為女性家庭部長官。

韓聯社指，分析認為這次文在寅更換國土交通部長官與樓市調控不力有關，青瓦台高層人士表示，更換長官是為了適應新政策需求，推行更切合實際的政策。