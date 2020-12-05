杜魯多拒評孟晚舟「回國協議」傳聞　優先事務為救在華被拘加國人

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加拿大法院仍在處理華為副董事長孟晚舟的引渡案之際，美國媒體12月3日傳出新消息，美國司法部與孟晚舟方面正在商討協議，要求孟晚舟認罪換取獲准返回中國後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）12月4日拒絕評論有關消息，僅稱目前他的優先事項是讓兩名在中國遭扣留的加拿大公民回國。

杜魯多當天被記者問及有關美國司法部與孟晚舟的問題時，拒絕作出評論，他向記者表示，他現在的最優先事務為協助兩名在中國遭扣留的加拿大公民回國。

2018年12月孟晚舟在加拿大被捕之後，兩名身處中國的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor）先後傳出遭中方扣留的消息，中國外交部2019年5月證實兩人被捕，其中康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，斯帕弗則是涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。外界質疑兩人被捕與中方不滿加拿大拘捕孟晚舟有關。

《華爾街日報》12月3日引述知情人士報道，美國司法部與孟晚舟正在商討協議，雙方討論達成延期起訴協議的可能，容許孟晚舟回到中國，但她必須認罪，孟晚舟一直抵制協議，認為自己沒有做錯任何事情。

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