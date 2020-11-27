【孟晚舟引渡案】被捕前加拿大CBSA盤問近3小時成聽證會爭論點

中國電訊設備商華為副董事長及首席財務官孟晚舟於加拿大的引渡案聆訊11月26日繼續進行。孟晚舟2018年12月在被加拿大警方拘捕之前，先是接受了加拿大邊境服務局（CBSA）將近三個小時的盤問。這成為孟晚舟引渡聽證的一個爭論點。

她的律師聲稱，加拿大和美國當局串通好，利用加拿大邊境服務局的額外的調查權力，在沒有律師在場的情況下對她進行盤問，獲取她的電子設備識別詳細資料並傳送給美國官員。

他們聲稱，在逮捕她的過程中發生濫用程序的行為，這應該使引渡無效。

加拿大警員倫迪（Ross Lundie）為不在飛機上逮捕孟晚舟的決定辯護。倫迪在作供時稱：「除非有時時的安全風險，否則我們不會在飛機抓人，」

圖為11月26日中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟離開加拿大卑詩省最高法院。（AP）

倫迪曾對計劃在飛機上逮捕孟晚舟的警員表示，他們將需要RCMP機場分遣隊和邊境服務局的協助。

CBSA的官員之前作證稱，對孟晚舟的盤問是一個標準程序，他們按程序把她的設備密碼記錄下來，但錯誤地將密碼傳給RCMP。

加拿大檢方辯稱，對孟晚舟的盤問和逮捕符合規定。

華為孟晚舟被捕：圖為11月26日她與丈夫在聽證會舉行到午休之際，離開位於溫哥華的卑詩省最高法院。（AP）

11月26日稍早，孟晚舟的一位律師聲稱，一名負責逮捕孟晚舟的加拿大警察主管為警方，偏離其最初向法庭做出的關於關鍵對話的陳述。

孟晚舟代表律師芬頓（Scott Fenton）指控，負責拘捕孟晚舟的加拿大警長格拉夫（Janice Vander Graaf）25日的作供偏離其2019年的宣誓後陳述書，此舉是為了保護警方。格拉夫否認。

芬頓指，格拉夫在2019年宣誓後的陳述書上稱，對於與孟晚舟的電子設備的序列號有關的事項，除了在其筆記上的紀錄外，她沒有記憶。不過格拉夫25日作供時回想起警員達利瓦爾（Gurvinder Dhaliwal）曾提到序列號已傳送給美國聯邦調查局（FBI）。

芬頓指控，當格拉夫在庭上提及有關移交序列號的對話，但沒有在宣誓書上提及，是掩護低級別警員，「我認為你專門製造你的（口頭）證據以保護RCMP」。

格拉夫否認，並指她的宣誓書在當時是如實的，「我現在有（對話的）記憶」。