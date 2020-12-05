拜登促國會通過疫情紓困法案　不會強制美國人接種新冠疫苗

美國政府公布就業數據，新增職位空缺數目連續第五個月減少。總統當選人拜登（Joe Biden）12月4日形容，數據反映經濟復蘇步伐放緩，促請國會通過新一輪新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情紓困法案，並承諾就職後將再推出數以千萬億美元計的援助。

拜登表示，如果現時不採取行動，未來將非常慘淡，美國人需要幫助，他們現在就需要，並且明年需要更多。他支持國會通過兩黨折衷的約9,080億美元法案，但表明就職後將推動更多紓困措施，規模達到數以千萬億美元計。

拜登預期共和黨將加入民主黨推行更多紓困措施，因為他們將發現有很大的需要。不過他避談是否曾聯絡參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）討論談判。

圖為2020年12月4日，美國總統當選人拜登於特拉華州出席全國縣城聯合會董事會的會議。（美聯社）

拜登提到，不會強制美國人接種新冠疫苗，但期望公眾將隨時間建立信心。他同時關注迄今未見到現屆政府有分發疫苗的詳細計劃，不過他指，自己和新政府團隊已經開始制定計劃。他表示，其中一個主要問題是如果將疫苗分發給少數族裔群體。

至於1月20日的就職典禮，拜登提到將會注意公共衛生安全，不預期舉行傳統的大規模巡遊，不過將舉行公開的宣誓儀式，並透過網絡舉辦活動。