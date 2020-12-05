德國政府以國家安全為由　禁止中國收購　德企將告上法庭

德國聯邦政府以「國家安全」為由，禁止將小型無線電技術公司IMST出售給中國航天工業發展股份有限公司。

中國收購德國衛星技術企業被指威脅國家安全。（微信@中國航天科技集團）

據德國《經理人雜誌》12月4日報道，德國聯邦政府以「國家安全」為由，禁止將小型無線電技術公司IMST出售予中國航天工業發展股份有限公司。據稱，德國企業家認為收購被「政治工具化」，將把德國政府告上法庭。

IMST公司位於北萊茵-威斯特法倫州小城坎普-林特福特，成立於1992年。當時是杜伊斯堡大學的一個附屬機構，IMST的縮寫代表移動和衛星無線電技術研究所。根據德國聯邦政府年報，2018年該公司銷售額僅為1,340萬歐元，只有145名員工。

IMST公司卻成為德國政府討論的議題，因為該公司老闆瓦爾道、創始人沃爾夫準備將公司出售給中國企業。在經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）的要求下，德國聯邦政府當地時間12月2日禁止了這項交易。

中國完成人類首次月球生物實驗，公開世界第一張月球背面震撼全景照片：

+ 8 + 8 + 8

德國政府的理由是，有關交易違反了德國《對外貿易條例》，「對德國公共秩序或安全構成真實和嚴重的危險」。IMST開發了德國觀測衛星TerraSAR-X的關鍵組件。「如果不禁止，相關專門知識將流向中國，併為中國的軍備作出貢獻。」

德國政府聲稱，此次收購還損害了德國在未來移動無線電系統領域的技術主權。

此外，德國政府認為IMST受益於德國的公共資金。德國經濟部估算，在過去十年中，該公司已從國家獲得1.27億歐元用於各種研究項目。報道稱，在德國官員看來，把用納稅人的錢支持的公司出售給中國在政治上很敏感。

對於德國政府的決定，IMST公司老闆瓦爾道表示，德國政府的論斷有許多錯誤，該公司將向法院起訴。

他強烈反對公司被歸類為軍事技術供應商，「28年中，我們從未收到德國聯邦國防軍的訂單。」如果公司不出售，將陷入困境。

報道稱，IMST已在2018年與中國合作伙伴達成第一筆交易。當時，中國公司接管了IMST約22％的股東表決權。當年，德國政府將政府審查企業收購的門檻從之前的出售25%的股權更改為10%。2019年，中國公司向德國聯邦經濟部申請接管IMST近95％的股東表決權，但一直未獲得批准。