德國人權報告批評中國　指香港和新疆人權狀況惡化

德國外交部12月2日公布兩年一度的人權報告，在有關中國的章節中，報告談到《港區國安法》令香港人權狀況惡化，又指在新疆有「壓制、監控和大規模拘禁」的情況發生，人權狀況特別令人擔憂。

報告在關於中國的部分內寫到，中國公民社會原本已受到很多限制，如今空間更愈來愈小，公民權、言論和新聞自由、學術、信仰自由等個人權利也受到限制，部分維權律師遭判刑入獄多年。

德國政府指，在香港，《港區國安法》的引入令人權狀況惡化，方便中國安全機關打擊香港的公民社會、反對派人士和獨立媒體，導致確保香港高度自治的「一國兩制」原則遭架空。

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報告又稱，新疆和西藏的人權狀況尤其令人擔憂，因壓制、監控和大規模拘禁導致新疆人權進一步惡化，並出現奴工和強制式的生育控制，報告認為這些措施目的是將維吾爾少數民族「漢化」。

在司法部分，德國認為中國今年雖然通過《民法典》，但司法機關仍受控於黨，沒有確保法治國家的基本原則。中國並爭取成為聯合國人權理事會的成員，在國際上宣傳發展權，例如脫離貧窮以及國家安全高於個人權利的論述。

《德國之聲》報道，德國政府人權報告自1991年開始發布，這次屬第14次報告，涵蓋2018年10月至2020年9月情況，報告列出朝鮮、敘利亞、中國、土耳其、俄羅斯、沙特阿拉伯等28個國家的人權狀況。