這個世界最壞罪名叫異教通婚？　印度男涉違愛情聖戰法被捕

異教通婚被印度主流社會視為禁忌。北方邦上周通過針對「愛情聖戰」的法例，禁止透過「強迫」或「欺詐」行為使他人改信其他宗教。警方12月2日首次引用新法拘捕一名21歲男學生，指控他涉嫌強迫一名印度教女子改信伊斯蘭教。到底印度教團體所說的「愛情聖戰」是怎麼一回事？難道自由戀愛不是現代人公認的權利嗎？

綜合傳媒報道，新法生效當日，Tikaram Rathone向警察報案，聲稱一名男學生強迫他的20歲印度教已婚女兒改信伊斯蘭教，並跟他結婚。Rathone表示，男學生和他的女兒在學期間成為朋友，對方想迫女兒改信伊斯蘭教，即使他和他們一家反對，對方繼續透過死亡恐嚇等施壓。

警方12月2日確認該名男子已經被捕。英國廣播公司（BBC）印度版引述警方指，女事主家人一年前曾報案指控被告綁架，但後來尋獲女事主，她也否認被綁架，因此結案。被告隨即遭拘留14日。他聲稱自己是無辜，跟女事主「沒有關係」。

新法也引起另類的「搶新娘」場面。當地傳媒報道，北方邦12月2日有一對新人準備於當日舉行婚禮，進行籌備工作期間，有警察抵達並中止婚禮，指當地有印度教右翼領袖報案。報道指，這場異教通婚獲雙方家庭同意。雖然警方目前未有立案起訴，但一對新人必須得到裁判官許可才能夠結婚。

圖為2020年12月1日，印度班加羅爾有人示威，反對北方邦通過「愛情聖戰」法。（美聯社）

根據法例，透過「強迫」或「欺詐」行為使他人改信其他宗教將面臨最高監禁十年的刑罰，並且不准保釋。如果二人結婚只是單純為了使女方改信，婚姻將被裁定「無效」。結婚後有意改信的人需要向政府申請。

部份印度教團體視異教通婚是洪水猛獸，指控穆斯林男子利用婚姻迫使其他信仰的女子改信伊斯蘭教，發動「愛情聖戰」。新法正正是用來打擊「愛情聖戰」。除了北方邦，最少四個邦都計劃制定同樣的法律，這些邦全部都是由總理莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）管治。

有人認為新法是一種倒退和帶有冒犯成份，代表恐懼伊斯蘭的心態，擔心將被濫用，用來騷擾他人，異教通婚將變得愈來愈艱難。

圖為Netflix影集《最佳抉擇》的劇照。（影片截圖）

自莫迪出任總理以來，印度宗教兩極化問題愈來愈嚴重。如今連廣告和影視作品也容不下異教通婚的題材。印度著名珠寶品牌塔尼什克（Tanishq）10月播出的廣告提到一名穆斯林的奶奶為印度教的媳婦舉辦產前派對，形容是「兩個宗教、傳統和文化的美麗結合」，宣傳新珠寶系列「合一」（Ekatvam）。不過隨即引起印度人民黨成員的批評，指廣告歌頌異教通婚，質疑為什麼不是反過來印度教男子和穆斯林女子結婚。有人發起抵制行動，品牌最終決定將廣告下架。

So Hindutva bigots have called for a boycott of ⁦@TanishqJewelry⁩ for highlighting Hindu-Muslim unity through this beautiful ad. If Hindu-Muslim “ekatvam” irks them so much, why don’t they boycott the longest surviving symbol of Hindu-Muslim unity in the world -- India? pic.twitter.com/cV0LpWzjda — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 13, 2020

一男一女親吻的電視畫面也可以掀起風波——不是因為尺度太大或者題材牽涉成人情節，只是因為男的是穆斯林，女的是印度教徒。Netflix影集《最佳抉擇》（A Suitable Boy）講述男女主角於印巴分治後的「禁忌之戀」。劇情提到他們於一間印度教寺廟互吻，畫面觸動了印度人民黨的神經。有成員指情節有冒犯成份，要求展開調查，並呼籲印度人抵制Netflix。

印度13億人口當中，有約74%是印度教徒，有約14%是穆斯林。經「父母之命媒妁之言」成婚的人多不勝數，異教通婚仍然極之罕見。賈瓦哈拉爾尼赫魯大學區域發展研究中的助理教授托拉特（Amit Thorat）說：「社會未準備好，異教通婚所需要來自政府的社會保障不存在。而現時的環境，可以這樣說我們的政府奉行是印度教原教旨主義，異教通婚就變得更加困難。」