譚德塞：新冠疫苗測試結果正面　全世界可開始夢想疫情大流行終結

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12月4日表示，新冠肺炎（COVID-19）疫苗試驗取得的正面結果意味全世界「可以開始夢想新冠肺炎大流行的終結」。

世界衛生組織總幹事譚德塞12月4日稱，全世界「可以開始夢想新冠肺炎大流行的終結」。圖為2020年5月18日他在第73屆世界衛生大會視像會議上發表講話。（新華社）

美聯社12月4日報道，譚德塞當天在聯合國大會應對疫情高級別會議上稱，雖然新冠病毒（SARS-CoV-2）散播可遭阻止，但「前面的道路依然兇險」。他強調，全世界「可以開始夢想新冠肺炎大流行的終結」的同時，富國和強國一定不能在爭搶疫苗的過程中無視貧困和邊緣群體。

譚德塞表示「隧道盡頭的曙光正穩步變得越來越明亮」，但疫苗「必須作為公共產品得到平等分配，不能作為會擴大不平等並導致一些人落在後面的私人商品」。他指出，這場大流行展現了人性「最好和最壞的方面」。

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報道稱，在提及目前全球感染病例和死亡病例激增的情況時，譚德塞表示「在科學遭陰謀論淹沒的地方，在團結遭分裂破壞的地方，在犧牲奉獻遭自私自利取代的地方，這種病毒就會肆虐，就會傳播。」他未有點名任何國家。

譚德塞強調，目前急需43億美元為大規模採購和交付疫苗奠定基礎，2021年還需要239億美元。他表示，這一總額還不到20國集團迄今為止宣布的11萬億美元經濟刺激計劃的0.5%。他希望看到「那些有能力的國家提高投資率」。

譚德塞指出，全世界每年在衛生方面的支出為7.5萬億美元，幾乎佔全球GDP的10%，但大部分錢都花在了富裕國家的疾病治療上，而不是「促進和保護健康」。他稱「我們需要對我們看待和重視健康的方式進行徹底的反思。」