【新冠肺炎】韓國新增583確診　首爾類宵禁　措施或「加碼」

韓國截至12月5日零時，全國再新增583宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案為該國疫情在2月及3月初處於峰值以來最多。韓媒5日報道，政府指會於6日公布是否會再上調社交距離限制措施。

根據韓國疾病管理本部（KDCA），韓國截至5日零時新增的確診個案中，有559宗屬本地感染，全國累計有36,915宗確診個案。全國同日新增4宗死亡個案，累計死亡人數為540人。首爾當日新增231宗確診個案。

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韓聯社5日報道，韓國政府已在近2周前，將社交距離限制措施提升至第2級。政府的社交距離限制措施一共分為5級，分別是第1、1.5、2、2.5及3級。

政府可於全國平均單日新增確診個案達至逾400宗時實施第2.5級措施；政府會要求民眾留家，卡拉OK及室內健身室等場所須關閉，網吧及補習學校要在晚上9時後關閉。

《韓國時報》1日引述翰林大學醫療院的李教授（Jacob Lee）指，政府曾稱已設有第2+α級的措施，但有持懷疑態度的人稱它為第2.25級措施。

首爾政府4日已公布類似「宵禁」的措施，自5日起商店、電影院及一些設施要在晚上9時後關閉，為期2周。小型雜貨店、其他面積小於300平方米的商店及提供外賣自取與外送服務的餐廳可獲豁免。巴士及地鐵的班次在晚上9時後會減少30%。