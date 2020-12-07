【新冠肺炎】特朗普私人律師朱利亞尼確診感染　傳已入院

美國總統特朗普（Donald Trump）的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診感染新型冠狀病毒（COVID-19），特朗普周日（6日）透過Twitter表示，「迄今紐約歷來最偉大的市長，現正盡力揭露美國歷史最腐敗選舉的朱利亞尼，他已確診感染中國病毒」。

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

目前未清楚現年76歲的朱利亞有否出現病徵，以及是如何受到感染，特朗普祝福他早日康復，「我們將繼續前進」。

《華爾街日報》引述消息人士稱，朱利亞尼已入住首都華盛頓的喬治城大學醫療中心（Georgetown University Medical Center），惟院方未證實。

朱利亞尼兒子安德魯（Andrew Giuliani）6日晚上在Twitter發文指，父親「正在休息，得到很好的照顧和感覺良好。」

截至周日，美國累計14,705,821宗確診個案，共281,938人不治。多個州的疫情持續擴散，加州、新澤西州及北卡羅萊納州的單日確診人數均創新高，其中加州1日新增逾3萬宗病例。白宮抗疫專家組成員伯克斯（Deborah Birx）形容疫情不但是美國歷來最大的公共衛生事件，更是美國歷來面對最壞的事件。

▼疫情下的美國