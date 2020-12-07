【新冠肺炎】疫苗分配未達共識　傳法德擬繞過歐盟搶先為國民接種

英國預定在12月8日起安排民眾接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，英國有傳媒報道指，歐盟各國就如何安排國民接種疫苗仍未有共識，部分國家更形容歐盟的開會討論是「惡夢」，有意繞過歐洲藥品管理局先行為國民注射疫苗。

圖為12月1日，德國的倉務工作員正處理乾冰。輝瑞疫苗需要急凍至零下70度的環境儲存，物流成為挑戰。（Getty）

英國《每日快報》12月6日報道，歐盟已代表27個成員國集體訂購疫苗，但成員國之間仍未就分配達成共識。由於輝瑞和BioNTech的疫苗需要在攝氏零下70度的環境儲存，一些較不富裕的成員國難以準備足夠冷藏設備。報道指如匈牙利就有考慮轉向俄羅斯購買「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

報道引述消息人士指，在疫苗等問題上，歐盟是一個「動作緩慢且反應遲鈍」的組織，形容連場討論有如惡夢。

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《星期日郵報》更稱，法國和德國更有意繞過歐洲藥品管理局，搶先為國民注射疫苗，不過有警告指如此做將會與其他歐盟成員國起衝突。

歐洲藥品管理局早前曾批評英國倉卒批准疫苗使用。哪家疫苗最有效、誰最安全，疫苗接種亦將會成為各國展示疫苗研發實力的機會。