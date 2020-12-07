【新冠肺炎】日韓疫情持續惡化　日本出動自衛隊　韓國加強調查

日本北海道旭川市2間醫院及1間護理院爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）群聚感染，令當地醫療系統承受莫大壓力。大阪市亦已連續6天新增逾300宗確診個案。政府12月7日宣布從自衛隊派遣護理人員到北海道和大阪，以助對抗疫情。

北海道截至6日已記錄逾1萬宗確診個案以及256宗死亡個案，其中16%死亡個案來自旭川。旭川厚生醫院及吉田醫院爆發群聚感染，前者有224位病人和員工染疫，後者亦出現184宗個案。

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日本放送協會（NHK）7日報道，北海道消息人士說，中央政府會逐步派遣約20名自衛隊護理人員到吉田醫院，作為自衛隊災情救濟任務的一部分。

同樣需要自衛隊賑災的大阪市截至6日已連續6天新增逾300宗個案，市政府已將病毒警戒級別由「黃」升至「紅」，意味着大阪正面臨緊急情況，是5月實施警戒系統以來的首次。

韓疫情持續恐化

鄰近日本的韓國疫情繼續惡化。總統文在寅7日下達指示，要求防疫部門投入最多人力，以加強首都圈的一線流行病學調查。

該國中央防疫對策本部表示，韓國7日新增615宗確診個案，單日新增個案過去1個月都是3位數，推動國家9個月以來最大的感染浪潮。

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韓國7日單日個案略較6日的631宗少，後者是自2月及3月初疫情高峰以來最高的單日確診數目。

韓國7日確診個案累計達38,161宗，死亡個案新增4宗，累計549宗。

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