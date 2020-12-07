【新冠肺炎】朱利亞尼無戴口罩接觸多人　恐成超級傳播者

特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），據稱已送院治療。有傳媒報道指朱利亞尼可能會成為超級傳播者，因他經常接觸總統特朗普（Donald Trump）的支持者，而他們很多都無視防疫措施，無戴口罩。

圖為12月2日，朱利亞尼出席密歇根州的選舉聽證會，全程均無戴口罩。（Getty）

朱利亞尼過去跟隨其法律團隊，走訪全國多個地方，為特朗普打官司企圖推翻大選。目前未知朱利亞尼的感染源頭是誰，但可以肯定在很多公開場合上，朱利亞尼與很多特朗普支持者一樣，均無戴口罩，未有理會防疫措施。

朱利亞尼在10月時曾批評過民主黨對手拜登（Joe Biden）經常配戴口罩，稱拜登是在「製造人群恐慌」。

而朱利亞尼在11月以至近日，曾出席多場與特朗普相關的多場私人及公開活動，有傳媒報道指，朱利亞尼很可能成為當中的超級傳播者。

朱利亞尼最近出席的活動，包括在喬治亞州及密歇根州的選舉聽證會。在密歇根州的聽證會上，朱利亞尼更以「聽不清楚在說甚麼」為由，要求與會者脫下口罩說話，當時朱利亞尼本人並無戴口罩。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，朱利亞尼在近日前往亞特蘭大出席的活動中，在攝影機下他無戴口罩，與同樣無戴口罩的支持者近距離接觸。報道引述專家指出，朱利亞尼在潛伏期間接觸很多人，憂慮會引起新一輪的群組爆發。