孟晚舟12月8日將再赴聽證會　加拿大專家談美國為何提釋放條件

中國華為副董長及首席財務官孟晚舟的引渡案持續了很長時間，美國近日提出了釋放孟晚舟的條件。專家認為，此舉有深意。

加拿大廣播公司12月7日報道稱，孟晚舟會在加拿大時間12月7日將重新回到法院，出席聽證會。

而在12月3日的時候，《華爾街日報》曾報道，據知情人士透露，美國司法部正在與孟晚舟討論一項協議，以允許她從加拿大回國，來換取她承認在一起刑事案件中的不當行為。這些知情人士稱，若達成這樣的協議，孟晚舟將被要求承認針對她的一些指控，檢方將同意推遲並在之後放棄指控，但前提是她配合檢方。

對此，加拿大廣播公司12月7日報道稱，一直密切關注此案、溫哥華為基地的移民律師庫蘭德（Richard Kurland）認為，媒體報道的相關爆料是為給解決孟晚舟案「試水溫」。

庫蘭德說：「這為政客們調查民意提供了一次機會。如有海嘯般的輿論支持終止此案，渥太華和華盛頓能夠很快達成協議。 」

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不過庫蘭德也表示：「她應該堅持下去。現在拜登（Joe Biden）即將上任，她沒有理由此時打出自己的牌。」

《華爾街日報》當時也報道稱，孟晚舟並未接受美國司法部的提議，認為自己不存在不當行為。

與此同時，中國外交部發言人華春瑩12月4日在記者會上也再次強調，孟晚舟是無辜的，她沒有犯下任何的美國、加拿大方面所指控的罪行。孟晚舟事件的性質是十分清楚的和明確的，完全是美方出於打壓中國高技術企業發展的政治目的，而加拿大在其中扮演了非常不光彩的角色，「這是一起徹頭徹尾的地地道道的嚴重的政治事件。」華春瑩還呼籲加拿大立即釋放孟晚舟。

據悉，加拿大2018年12月1日應特朗普（Donald Trump）政府的要求，在温哥華機場逮捕了孟晚舟，華盛頓希望將孟晚舟引渡到美國審理，因為她違反了美國對伊朗的相關禁令。引渡案定於2021年4月結束。孟晚舟一方正在採取各種努力阻止引渡案。

不過隨着拜登贏得了美國大選，孟晚舟的命運可能迎來專家。中國南京大學國際關係研究院副院長、副教授鄭安光在接受俄衛星通訊社採訪時表示，孟晚舟事件是一起政治事件，拜登上台後可能會考慮撤銷對孟晚舟的指控。