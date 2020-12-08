華為：願滿足瑞典5G網絡任何要求

在瑞典斯德哥爾摩行政法院暫停瑞典郵政和電訊管理局（PTS）在5G頻譜拍賣中對中國電訊業巨頭華為施加的限制性條款後，相關訴訟仍在進行當中，華為中東歐和北歐地區執行副總裁弗雷德里克森（Kenneth Fredriksen）12月7日稱，願意滿足瑞典政府可能就5G網絡建設提出的任何要求。

華為設備是否能對國家安全構成威脅是美中雙方近年爭論的焦點之一，但截至目前美方未出示任何實質證據。（Reuters）

路透社12月7日報道，華為中東歐和北歐地區執行副總裁弗雷德里克森當天在接受訪問時表示，即使華為目前正陷入一場法律糾紛，但仍希望與瑞典當局就5G安全等問題展開務實討論，甚至願意滿足後者提出的要求，比如可以在瑞典國內成立設備測試中心等。

報道指出，儘管斯德哥爾摩行政法院11月9日決定暫停PTS在5G頻譜拍賣中針對中國電訊業巨頭華為施加的限制性條款，但相關訴訟目前仍在進行當中，此舉可能會使瑞典成為繼英國後第二個對華為採取該做法的歐洲國家。

另一方面，由於很多歐洲電訊營運商使用華為設備構建4G網絡，因此對於他們來說，使用現有的網絡基礎架構構建5G網絡更容易且更便宜。

10月20日，PTS以存在「國家安全風險」為由禁止5G網絡使用華為和中興產品，正在使用的必須在2025年年初之前完成更換。PTS稱，該決定是經瑞典武裝部隊和安全部門評估後做出的。11月5日，華為啟動法律程序就PTS有關決定提出上訴，要求立即停止這一不合理禁令。