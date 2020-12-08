美媒：拜登將提名奧斯汀出任國防部長　首位黑人執掌五角大樓

美國《政治報》網站（Politico）12月7日引述三名知情人士報道，美國總統當選人拜登（Joe Biden）已經揀選退役將領奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長。如果最終通過提名，奧斯汀將會是首位執掌五角大樓的黑人。

報道指，拜登12月6日邀請奧斯汀出任防長，對方同日接受，估計拜登最快12月8日公布提名。知情人士透露，拜登選擇奧斯汀是因為對方能夠應付危機，獲軍方尊重，而且拜登信任奧斯汀，並認為奧斯汀的物流經驗能夠協助分發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

奧斯汀是前四星將領，是首位出任陸軍副參謀長的黑人。後來奧斯汀獲時任總統奧巴馬（Barack Obama）晉升成為美國中央司令部司令，負責美國的中東軍事行動，包括打擊極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）。

奧斯汀曾任駐伊拉克美軍最高指揮官，參與2007年開始的增兵行動，並負責2011年美軍作戰部隊的撤離。奧斯汀2016年退役，加入雷神公司（Raytheon）的董事會。奧斯汀和雷神等公司的聯繫或惹來進步派質疑。

報道指出，奧斯汀的提名或於國會遇阻。奧斯汀退役不足七年，如果要出任國防部長就必須得到國會豁免。國會四年前通過豁免，容許前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）出任國防部長，議員對短時間內再發出豁免持謹慎態度。

另一個對奧斯汀不利的地方是他沒有馬蒂斯或其他四星將領的「明星力量」。報道引述國防部一名前官員稱，「奧斯汀不會讓你刮目相看，我認為他不是一個有獨立思考的人」。不過拜登團隊視他為安全的選擇，能夠執行拜登的議程。

前國防部副部長弗勞諾伊（Michèle Flournoy）一度是防長熱門人選。後來拜登面臨愈來愈大的壓力要揀選黑人出任防長。報道引述知情人士指，他曾考慮由前國土安全部部長約翰遜（Jeh Johnson）出任，但最終選定奧斯汀。