拜登公布公共衛生團隊任命名單　福奇繼續留任

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12月7日公布公共衛生團隊任命名單，其中此前曾負責為特朗普（Donald Trump）政府提供醫學建議的美國傳染學專家福奇（Anthony Fauci）將繼續擔任國家過敏症和傳染病研究所所長一職。

據「拜登一一賀錦麗總統過渡」（Biden-Harris Presidential Transition）網站12月7日指出，拜登當天公布了公共衛生團隊任命名單，其中福奇將繼續擔任國家過敏症和傳染病研究所所長，同時會出任拜登的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）首席醫學顧問。

Our health team will be ready to combat our most pressing health challenges: containing the pandemic, tackling inequity, and ensuring every American has access to affordable, quality health care.



They will lead with science, expertise, and integrity.https://t.co/v2qAmJURjE — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) December 7, 2020

該份名單內容還顯示，現任加州檢察長貝切拉（Xavier Becerra）將擔任衞生與公眾服務部（HHS）部長、曾在奧巴馬（Barack Obama）政府出任醫療總監的穆西（Vivek Murthy）將再次擔任醫療總監、波士頓馬薩諸塞綜合醫院主管瓦倫斯基（Rochelle Walensky）將擔任疾病控制和預防中心（CDC）主任。

另外3人則分別為耶魯大學醫學院醫學和流行病學努涅斯·史密斯（Marcella Nunez-Smith）將擔任抗疫工作組主席、國家經濟委員會主任津茨（Jeff Zients）將擔任抗疫工作協調員兼總統顧問，以及白宮前辦公廳主任顧問奎利恩（Natalie Quillian）將擔任抗疫工作副協調員。