【新冠肺炎】韓國增594宗確診個案　政府預訂疫苗足夠88%人口接種

韓國疾病管理本部（KDCA）數據顯示，截至12月8日零時，全國新增594宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案。韓國新增確診個案時隔3天降至600宗以下。保健福祉部當日表示，政府已預訂的新冠疫苗足夠讓國內88%人口接種。

保健福祉部指，已向阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）、輝瑞藥廠（Pfizer）、強生子公司楊森製藥（Janssen）及莫德納藥廠（Moderna）預訂合共6,400萬劑新冠疫苗，足以讓3,400萬人接種。世界衛生組織（World Health Organization）的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）亦向韓國提供足夠讓1,000萬人接種的疫苗。

韓聯社8日報道，新冠疫苗最早可在2021年2月運抵韓國，但保健福祉部稱仍未決定何時展開接種計劃；韓國衞生部門稍早時指，理想的做法是在2021年下半年展開計劃，以做準備及監察疫苗在其他國家引起的潛在副作用。長者、院舍住客及前線醫護人員會優先接種疫苗。

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截至當日零時，韓國新增的確診個案中，有566宗屬本地感染，累計確診個案已有38,755宗。當日全國新增3宗死亡個案，累計死亡人數達552人。

包括京畿道及仁川在內的大首爾地區8日起將社交距離限制措施提升至第2.5級，是5級中的第2高級別。國內其他地區的社交距離限制措施為第2級，是第3高級別。新限制措施會維持至28日。