【新冠肺炎】白宮將舉行疫苗峰會　輝瑞莫德納據報拒絕出席

美國白宮計劃舉行「疫苗峰會」，總統特朗普（Donald Trump）和副總統彭斯（Mike Pence）將會出席。斯塔特網站（STAT）12月7日引述兩名消息人士報道，輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和莫德納公司（Moderna）已經拒絕邀請。

疫苗峰會12月8日舉行，特朗普和彭斯以及多間企業的高層將出席峰會。斯塔特網站上周報道，熟悉峰會計劃的行內人士將峰會解讀成為白宮向食品和藥物管理局施壓的機會，要求當局迅速為兩種疫苗發布緊急使用授權。

獲邀參加峰會的包括藥品經銷商、製藥商和物流公司，譬如麥克森公司（McKesson）、沃博聯公司（Walgreens Boots Alliance）、CVS健康公司、聯合包裹運送服務公司（United Parcel Service）和聯邦快遞公司（FedEx Corp）。

報道引述特朗普政府官員指，食品和藥物管理局負責監管疫苗審批的官員馬克斯（Peter Marks）或將出席，不過因為作為監管機構的身份，當局對活動感到不安。彭博社曾報道，食品和藥物管理局局長哈恩（Stephen Hahn）曾兩次被白宮召見，遭要求解釋審批疫苗進度落後的情況。