美國有望迎來首位黑人防長　拜登選擇他有何考量？

美國總統當選人拜登（Joe Biden）據報已經確定自己的國防部長人選，美國將迎來首位黑人防長，拜登做出這個選擇有何考量？

拜登12月7日對記者透露，他本周會宣布美國防長和司法部長的人選。他隨後又補充說，他11日會揭曉防長的人選。不過許多美國媒體12月7日當天已經提前透露了拜登的防長人選，他就是美國中央司令部前司令奧斯汀（Lloyd Austin）。

美聯社12月7日報道稱，據4名知情人士透露，拜登將提名退休的4星陸軍上將奧斯汀為防長。如果獲得參議院批准，奧斯汀將成為美國防部首位黑人領導人。

在此之前，防長這一職位的熱門人選是美國防部前副部長弗勞諾伊（Michele Flournoy）。但美國《商業內幕》網站指出，拜登和弗勞諾伊的關係不像與之前的國務卿提名人布林肯（Tony Blinken）的關係那樣深厚。此外，弗勞諾伊還曾在增派駐阿富汗部隊有關問題上與拜登存在分歧。因此弗勞諾伊並非防長的必然人選。

美國新聞網站Axios報道稱，拜登團隊在挑選防長候選人時，除了考慮經驗之外，還會考慮包括種族在內的其他因素。

國土安全部前部長約翰遜（Jeh Johnson）也在拜登考慮的防長名單內。然而Politico新聞網站12月7日報道指出，一些民主黨人對約翰遜在奧巴馬（Barack Obama）政府任職期間的表現表示擔憂。

Politico又引述3位知情人士透露，拜登已經選擇了奧斯汀擔任防長。報道稱，外界起初認為奧斯汀不太可能獲得這一職位，他最近幾天才成為頭號人選。弗勞諾伊最初被認為是領跑者。最近幾周，拜登一直面臨愈來愈大的壓力，要求他提名一名黑人擔任防長。

一位了解拜登決定的人士說，拜登選擇奧斯汀是因為他經受過危機的考驗，並且在軍隊中受尊重。拜登信任奧斯汀，因為在拜登擔任副總統期間，他們曾合作過，在外交政策方面也有大量合作。

這位知情人士說，奧斯汀的提名將創造歷史，他深厚的後勤經驗也吸引了拜登。在軍方幫助分發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的過程中，後勤經驗至關重要。這位知情人士說，拜登12月7日向奧斯汀提供了防長的職位，他當天接受了。

美國《國會山報》12月7日也報道稱，拜登面臨壓力，不得不提名一名黑人防長，因為黑人領袖認為，隨着高層職位逐步填滿，拜登未能兑現內閣多元化的承諾。

報道稱，在內閣「4巨頭」中，拜登已經選擇了兩位白人：布林肯擔任國務卿，耶倫（Janet Yellen）擔任財長。隨着防長人選確定，4大內閣職位中只有司法部長一職仍然空缺。