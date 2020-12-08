【英國脫歐】英國同意撤走爭議條款　與歐盟「原則上達成協議」

英國與歐盟的貿易協議談判進入倒數階段，在英國同意將《內部市場法案》（Internal Market Bill）中違反國際法的條款撤走，亦不會在《稅法草案》（Taxation Bill）引進類似條文後，歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）稱希望這樣對最終達成協議有幫助。

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）與謝夫喬維奇8日就所有《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）中未解決的議題「原則上達成協議」。這意味北愛爾蘭會繼續遵守歐盟單一市場規則，北愛及愛爾蘭不會出現「硬邊界」。

貿易協議實際上是未完全確定的，但歐盟看來不再堅持12月9日的「談判死線」。歐盟委員會發言人費里（Daniel Ferrie）稱如雙發未能達成協議，歐盟願讓談判延續至2021年。

英國予以冷待。英國首相府發言人公布英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）與歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）8日開會的消息時，重申一貫立場，英國堅持在2020年完成談到，不會在2021年繼續。

英國《電訊報》稱首相府在看來無望於本周完全達成協議的情況下，同意將「死線」延至12月31日。

約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的面談備受外界期待之際，惟首相府拒絕說明會議何時舉行。外界僅知道他們會在數天內會面。