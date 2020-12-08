脫歐膽小鬼博弈英國難有勝算

隨着英國脫歐的過渡期將於年底屆滿，英國與歐盟正密密就此後貿易與邊界等問題進行協商。本周一（7日），英國首相約翰遜（Boris Johnson）再與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，並有傳將於短期內訪問布魯塞爾爭取達成協議。英國脫歐自2017年3月啟動後經歷多番波折，至今雙方仍然未能就英歐貿易與愛爾蘭邊界等問題達成共識。回想約翰遜接任英國首相之後，在脫歐問題上試圖拿出強硬立場以及多次變卦，然而近日他在脫歐上「底牌」不足的現實已漸見端倪。

約翰遜在2016年英國脫歐公投之前就是強硬的脫歐派。2017年7月，前首相文翠珊（Theresa May）因無力就脫歐方案統合保守黨勢力下台，約翰遜得以繼任首相推動其所謂的強硬派脫歐。約翰遜與歐盟談判的其中一個特點便是一直「宣稱」英國已準備好無協議脫歐，以圖爭取能在談判中迫使歐盟對英國讓步。這種談判方式明顯與之前政商界預言無協議脫歐將使英國陷入危機的口吻背道而馳，其作風更與美國總統特朗普於中美貿易談判中的方針極為相似。

這種談判技巧初時也許能帶來一定的威脅作用，但「膽小鬼博弈」（chicken game）的本質是實力問題。到底是英國還是歐盟哪一方更能承受無協議脫歐的後果，在雙方都仔細盤算之後，其實不難明白。論經濟實力，英歐差距巨大，即便歐盟並非一個主權實體，但單憑歐洲單一市場的操縱權已英國已難以拿出抗衡之法。歐盟對英國的態度愈發強硬，幾乎沒有被約翰遜「準備無協議脫歐」所影響，反映了歐盟也早已看透了約翰遜的「三道板斧」。

故此，約翰遜所採用的談判方式由始至終在對歐盟談判中都未有重大貢獻。去年底英國到脫歐限期前也政府多次「放風」叫企業準備無協議脫歐，但最終仍與歐洲達成過渡方案。約翰遜方案與文翠珊時提出方案其實亦無太大分別，尤其是一直爭論不休的愛爾蘭邊界最終仍是以歐盟堅持的「愛爾蘭島內不設硬邊界」原則進行，可見約翰遜根本不能爭取到什麼。

約翰遜在過渡方案敗了一仗，今年9月又在國會拋出《內部市場法》試圖單方面修改愛爾蘭邊界方案。執行《內部市場法》相當於英國背棄脫歐過渡方案，約翰遜不惜如此做，亦是希望今年底與歐盟在過渡期後的協議談判增加一些籌碼。近月，英歐雙方就《內部市場法》展開激烈討論，約翰遜又再拋出「英國準備無協議脫歐」風聲。據英國媒體引述消息，約翰遜甚至準備於數小時內退出談判，不過歐盟結果仍舊不為所動，雙方談判時歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）更為談判期限劃下「死線」，顯示出不介意無協議的決心。英方最終只能主動釋出善意，約翰遜當日與馮德萊恩通話後，更有傳他準備親身到布魯塞爾，也反映了英國根本未能在談判中占到上風。

圖為歐盟代表巴尼耶2020年11月28日在倫敦現身，參與跟英國之間的談判（Getty）

在同期進行的中美貿易談判裹頭，美國的國力要比中國高，結果尚未能強迫中國全盤接受其要求，最終只能換來一個「大買特買」的便宜協議，而在英歐談判桌上的英國情況明顯遠差於美國，單憑一些談判技巧根本不可能令歐盟輕易對其讓步。繼續如此下去，約翰遜最終只得在退讓與無協議脫歐中作選擇，問題是英國是否真的能夠承受這樣的後果？