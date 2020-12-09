【英國脫歐】約翰遜與馮德萊恩9日將會面　在布魯塞爾磋商協議

英國與歐盟的貿易協議談判踏入倒數階段，英國首相府12月8日宣布，首相約翰遜（Boris Johnson）12月9日將前往比利時布魯塞爾（Brussels），與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面磋商。

圖為2020年1月8日歐盟委員會主席馮德萊恩（右）到訪倫敦與英國首相約翰遜（左）在唐寧街會面（Getty）

兩人將共晉晚餐

首相府發言人表示，約翰遜將與馮德萊恩共晉晚餐，商討有關英國與歐盟未來關係。發言人稱目前雙方沒有同意任何計劃，並稱「他同意與歐盟委員會主席面對面會見...... 去看是否有政治途徑可前進。」在同日較早前，約翰遜曾稱與歐盟的談判「目前看來非常非常困難。」他稱會盡力希望達成協議。

馮德萊恩則表示，她期待在布魯塞爾迎接約翰遜，這將是約翰遜自2019年當選首相以來首次就脫歐問題前往布魯塞爾。兩人這次會面的時機，也是歐盟領導人峰會12月10日在布魯塞爾召開前一天。

歐盟歡迎英國撤走爭議條款

英國12月8日同意把《內部市場法案》（Internal Market Bill）中違反國際法的條款撤走，亦不會在《稅法草案》（Taxation Bill）引進類似條文後，歐盟對此表示歡迎，歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）稱希望這樣對最終達成協議有幫助。

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）與謝夫喬維奇12月8日也就所有《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）中未解決的議題「原則上達成協議」。這意味北愛爾蘭會繼續遵守歐盟單一市場規則，北愛及愛爾蘭不會出現「硬邊界」。

貿易協議實際上未完全確定，歐盟看來不再堅持12月9日的「談判死線」。歐盟委員會發言人費里（Daniel Ferrie）稱如雙方未能達成協議，歐盟願將談判延續至2021年。但英方稱會堅持在2020年完成談判。